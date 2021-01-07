شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء دافئة وشبورة وضباب.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، وتشهد فيها البلاد شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب ، وتتراوح درجات الحرارة مابين 22 – 24 درجة مئوية لتسود أجواء دافئة شمالاً مائلة للحرارة جنوباً.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الخميس ، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «23- 15»، الإسكندرية « 22– 13»، قنا «28- 10»، الأقصر «29– 10»، أسوان «29 – 11» .

أما غداً الجمعة فيسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافيء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 14»، الوجه البحرى «24 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 12»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «22 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «26 – 16»، شمال الصعيد «25 – 09»، جنوب الصعيد «29 – 10» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً السبت أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 13»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 12»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «22 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 16»، شمال الصعيد «24 – 09»، جنوب الصعيد «28 – 10» درجة مئوية .