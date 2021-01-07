شكرا لقرائتكم خبر عن عمان 16 وأديس أبابا 24.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الخميس 7 يناير .
وتشير توقعات درجات الحرارة في الكويت والدوحة وبغداد 20 ، والجزائر والرباط 18 درجة مئوية نهاراً .
بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 17 ، 23 على التوالي .
وفي بكين العظمى 06- والصغرى 14- و أديس أبابا 24 ، 08 درجة مئوية .
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .
|
المدينة
|
العظمي
|
الصغري
|
المدينة
|
العظمي
|
الصغري
|
مكه
|
31
|
22
|
أنقرة
|
11
|
03
|
المدينة
|
28
|
16
|
إسطنبول
|
15
|
11
|
الرياض
|
17
|
11
|
إسلام أباد
|
17
|
06
|
المنامة
|
22
|
17
|
نيودلهي
|
21
|
07
|
أبوظبي
|
25
|
14
|
جاكرتا
|
30
|
25
|
الدوحة
|
20
|
16
|
بكين
|
06-
|
14-
|
الكويت
|
20
|
08
|
كوالالمبور
|
31
|
24
|
دمشق
|
17
|
05
|
طوكيو
|
09
|
03-
|
بيروت
|
21
|
15
|
أثينا
|
17
|
13
|
عمان
|
16
|
06
|
روما
|
10
|
04
|
القدس
|
17
|
09
|
باريس
|
01
|
03-
|
غزة
|
23
|
12
|
مدريد
|
01
|
01-
|
بغداد
|
20
|
03
|
برلين
|
01
|
02-
|
مسقط
|
21
|
13
|
لندن
|
02
|
01-
|
صنعاء
|
22
|
04
|
مونتريال
|
02-
|
09-
|
الخرطوم
|
33
|
21
|
موسكو
|
06-
|
06-
|
طرابلس
|
23
|
17
|
نيويورك
|
07
|
02-
|
تونس
|
21
|
10
|
واشنطن
|
08
|
01-
|
الجزائر
|
18
|
13
|
نواكشوط
|
30
|
19
|
الرباط
|
18
|
14
|
أديس أبابا
|
24
|
08
-
الوضع في مصر
-
اصابات
145,590
-
تعافي
115,975
-
وفيات
7,975