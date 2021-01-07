شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، مساء الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء أحتفالية ومشاركة محدودة من أباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وذلك وسط إجراءات أحترازية وأمنية مشددة.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الوابورات، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص انجيلوس منقريوس، والقس دوماديوس عبدالسيد، والقس هدرا لطفي، والقس أنطونيوس صدقي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتي أتنتهت في الساعات الأولى من يوم العيد.

وفي السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس.