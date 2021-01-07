شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع سير العمل بمنظومة النظافة في القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيسة مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى (1، 2) سند أبوكيله، ومحمد جميل.

وتابعت استمرار أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.

واطمأنت على أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية والمدارس وكافة المصالح الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أي تجمعات بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين.