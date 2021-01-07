شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة الأم دولاجي في إسنا تقيم قداس عيد الميلاد دون حضور شعبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا جنوب الأقصر بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية ومشاركة محدودة من أباء الكهنة وكورس الشمامسة فقط، دون حضور لشعب الكنيسة، للحفاظ على حياة المصليين بعد إصابة العديد من المواطنين وزيادة حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.

وترأس القمص متاؤس زخاري والقس بيشوي القمص شنودة، كهنة كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، قداس عيد الميلاد بمشاركة خورس شمامسة الكنيسة فقط، دون حضور شعبى.

فيما كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، في إطار خطة تأمين الكنائس.