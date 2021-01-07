شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يختتم قداس عيد الميلاد بمشاركة 15 من أحبار الكنيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، في كنيسة التجلي بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة حوالي 15 من أحبار الكنيسة وبدون حضور شعبي.

وأقيم قداس عيد الميلاد في إيبارشيات الكرازة المرقسية في غياب تام للمشاركة الشعبية ، لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ قداسة البابا والأقباط والشعب المصري عمومًا بعيد الميلاد المجيد وذلك خلال لقاء عقده عبر الفيديو كونفرانس مع قداسة البابا عصر الأربعاء.