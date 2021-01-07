شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تنظم جلسة نقاشية لإعلاميي جنوب السودان حول التحديات المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الأستاذ الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، الأربعاء، مع وفد الإعلاميين الأفارقة من دولة جنوب السودان الناطقين بالإنجليزية في جلسة نقاشية حول «التحديات المائية في حوض النيل.. مصر وجنوب السودان».

استعرض الدكتور عباس شراقى الموارد المائية في مصر وجنوب السودان، والتحديات المائية في حوض النيل، وتنفيذ مصر للسد العالى، كما تم إلقاء الضوء على مشروع قناة «جونجلى» بجنوب السودان وتوضيح بعض الحقائق عن تأثيره البيئى، ثم تناول فكرة إنشاء السدود الإثيوبية، وعلى رأسها سد النهضة منذ انسحاب أمريكا من بناء السد العالى، مرورا بالدراسات الأمريكية للسدود الإثيوبية.

وتناولت الجلسة نقاشا مستفيضا حول العديد من القضايا المصرية- الجنوب سودانية، خاصة في مجال الموارد المائية، وأهم المشروعات مثل قناة «جونجلى» وأهم الفوائد التي تعود على مصر والسودان وجنوب السودان، والمشروعات المصاحبة لها، وأهم الأضرار البيئية التي تتضاءل أمام المنافع الكبرى للقناة، وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار الغزيرة التي تصل إلى أكثر من 640 مليار متر مكعب سنويا، والأنهار المتعددة الضحلة التي تفيض مياهها لتكون أكبر المستنقعات العالمية وتتبخر متخذة معها نحو 9 مليارات متر مكعب أخرى من مياه النيل لتضيع في أراضى جنوب السودان ومخزون المياه الجوفية.

كما تطرق النقاش إلى الدور الذي يؤديه السد العالى لمصر والسودان، وأوجه التعاون بين البلدين والخدمات التي تقدمها مصر، مثل حفر الآبار الجوفية وإنشاء السدود الصغيرة لتوليد الكهرباء ومعامل الرصد وتحليل المياه، وأهم المبادئ الدولية التي يجب اتباعها عند إقامة المشروعات المائية، والمعايير الأساسية لاستخدام المياه المشتركة، وبنود الاتفاقيات المائية التاريخية، وقضية سد النهضة ودور الاتحاد الإفريقى في المفاوضات الحالية.

يأتى هذا اللقاء ضمن فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة للإعلاميين من جنوب السودان، التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.