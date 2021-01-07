شكرا لقرائتكم خبر عن تشريد 5 أسر بسبب انفجار اسطوانة غاز في الإسكندرية.. وتدخل عاجل من «التضامن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقلت لجنة هندسية لمعاينة آثار انفجار عقار الجمرك بالاسكندرية، وتبين من الفحص انفجار أسطوانة غاز أسفر عن انهيار أجزاء من الشقة السكنية محل البلاغ، وانهيار أجزاء من العقار المواجه ما أدى لتشريد 5 أسر بإجمالى 17 فردا.

وانتقل فريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية إلى موقع الحادث، وقدم للأسر المتضررة مساعدات عاجلة ومنها كوفريتة ولحاف وشنطه مواد غذائية.

كان اللواء سامى غنيم، مدير أمن الاسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد وقوع انفجار بشقة سكنية بالعقار رقم 8 حارة خليل بك متفرع من شارع إسماعيل صبري دائرة القسم.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق التاسع علوي والأخير بالعقار المشار إليه، وأسفر الانفجار عن إصابة سيدة قاطنة الشقة بإصابات بسيطة، وإصابة أحد الأشخاص تصادف مروره بالشارع أمام العقار نتيجة تساقط بعض الطوب من الشقة، إثر حدوث موجة انفجارية أدت لسقوط أجزاء من حوائط الشقة إلى الخارج، فيما تبين أن المصابين إصابتهما طفيفة وتم علاجهما بمحل الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.