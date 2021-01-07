"القومي للمرأة" يطلق برنامج "سر الحرفة" عبر قناته على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة برنامج "سر الحرفة" من إنتاجه على قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة به، وهو عبارة عن سلسلة من الحلقات تتحدث عن 3 حرف يدوية من التراث المصري (التلى - خرز النول - الغرزة السيوية) تتضمن التاريخ التراثي للحرفة، الأدوات المستخدمة، أماكن وجودها، طريقة تصنيعها وأسرارها.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الحرف اليدوية المصرية لها مكانة مهمة بين الصناعات الأخرى، فهي حرف ذات مردود ثقافي واقتصادي متوارث، يعكس ثقافة وتاريخ الشعب المصري، ويمثل ثروة له، وهي مصدر جيد لتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل.

وأكدت مرسي، على أن للمرأة المصرية دور فعال ومهم على مدار التاريخ في الحفاظ على الحرف اليدوية ودراستها وتطويرها وتناقلها عبر الأجيال، مشيرة إلى أنه استكمالاً لدور المجلس القومي للمرأة في دعم وإحياء الحرف اليدوية يطلق المجلس برنامج "سر الحرفة" للتعريف بهذه الحرف التاريخية المهمة.

وتتضمن الحلقات عرضاً مميزاً لأهم الموضوعات التي تواجه العاملين في قطاع الحرف وهي التسعير، التسويق، التصميم، كما ستتعرض لأهم النقاط التي يبحث عنها كل أصحاب وصاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.