البحوث الإسلامية: إنجازات نوعية ومواجهة للقضايا الفكرية وفوضى الفتاوى في ذكرى مولد الإمام الطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن المجمع شهد كثيرًا من الإنجازات خلال فترة تولي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مشيخة الأزهر الشريف، على المستويين المحلي والدولي، من خلال الأدوار والمهام التي قام بها المجمع خلال هذه الفترة، من حيث التواجد الميداني لوعاظه وواعظاته في مختلف ربوع مصر، وإسهامات مبعوثيه في نشر صحيح الدين في دول العالم، بالإضافة إلى المواجهة الحاسمة للأفكار المنحرفة سواء من خلال إصداراته العلمية وأنشطته المتنوعة، أم من خلال لجان الفتوى به.

وأوضح عيّاد في ذكرى مولد فضيلة الإمام الأكبر، أن مجمع البحوث الإسلامية وما يقوم به من دور مجتمعي وما يعبأ به من مسئوليات وطنية وإنسانية، فإنه قد أسهم بجهود بارزة في نشر السلم المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية السليمة بين الناس بما يحقق الأمن المجتمعي.

واستعرض عياد في هذه المناسبة أبرز إنجازات المجمع خلال 6 سنوات ماضية والتي من أهمها، إعادة هيكلة لجان الفتوى الرئيسة وافتتاح 230 لجنة فتوى في مراكز ومدن الجمهورية، والذي أسفر عن الإجابة على 2 مليون و947 ألف فتوى مباشرة في مختلف التخصصات والجوانب المعرفية التي يحتاج إليها الناس، بالإضافة إلى الإجابة عن 124 ألف فتوى إلكترونية، من خلال الموقع الإلكتروني للمجمع للتيسير على الناس وتلبية استفسارات على مدار اليوم.

وفيما يتعلق بدوره الدعوي والتوعوي نظم المجمع خلال هذه الفترة نحو 14107 قوافل دعوية وتنموية في مختلف محافظات مصر حيث جابت هذه القوافل قرى ومدن الجمهورية بالإضافة إلى المناطق النائية والمترامية الأطراف، كما نظم المجمع في هذا الإطار أيضًا ما يقرب من 186 حملة توعوية، استهدفت التوعية بالكثير من القضايا المعاصرة والمشكلات المجتمعية التي يعاني منها أفراد المجتمع.

ولفت عياد إلى أن المجمع نظم من خلال مشاركة وعاظه وواعظاته نحو 39750 مقهى ثقافيا في مناطق متنوعة من المحافظات، فضلًا عن نحو 112449 ندوة ثقافية.

وفي إطار التدريب المستمر وتأهيل وعاظ وواعظات الأزهر قال إن المجمع نظم 168 دورة تدريبية وتأهيلية للوعاظ، بالتنسيق مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الوعاظ والأئمة وباحثي الفتوى، فضلا عن تنظيم 26 دورة تدريبية لنحو 1440 إمامًا من الأئمة الوافدين من مختلف دول العالم، حيث بلغت مدة الدورة الواحدة شهران، كما تم تنظيم مسابقات علمية وبحثية للوعاظ والواعظات للتشجيع على القراءة وتنمية قدراتهم العلمية، بالإضافة إلى توزيع مكتبات علمية على 4300 واعظ بالأزهر.

ونتيجة لدور الأزهر العالمي واهتمام فضيلة الإمام الأكبر وعنايته المستمرة بالطلاب الوافدين عقد المجمع خلال هذه الفترة أنشطة ثقافية ومراجعات علمية مكثفة للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية، كما نظم لهم مسابقة لتنمية مهاراتهم الإبداعية، وأرسل مبعوثيه إلى نحو 60 دولة على مستوى العالم لنشر المنهج الوسطي ومواجهة الأفكار الشاذة والمتطرفة.

وبشأن مستوى الإصدارات العلمية نشر المجمع خلال هذه الفترة ما يقرب من 177 إصدارا علميا عالج من خلاله الكثير من القضايا المجتمعية والفكرية، وتم إتاحة هذه الإصدارات في معارض الكتب الدولية، كما تم إتاحتها بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للمجمع، مشيرا إلى حرص المجمع على العمل المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة حيث قام بعقد بروتوكولات تعاون مع المحافظات والوزارات والهيئات المختلفة، للتنسيق المشترك في تنفيذ الفعاليات والأنشطة المختلفة والوصول إلى كل فئات المجتمع.

كما اهتم المجمع بالنشر الإلكتروني والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطبة الشباب بلغة تناسبهم وتلبي احتياجاتهم المعرفية، حيث أنتج المركز الإعلامي للمجمع نحو (30642) رسالة توعوية منها ما تم تقديمه في شكل مكتوب ومرئي ومسموع في قضايا متنوعة