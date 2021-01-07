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بالصور.. رفع كفاءة محيط ستاد القاهرة استعدادا لبطولة العالم لليد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار أعمال تجميل ومراجعة الإنارة والنظافة والحدائق في محيط ستاد القاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات لفاعليات كأس العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

وتقام البطولة بنظام "الفقاعة الطبية"، حيث يدخل كافة المشاركين في حجر صحي حتى نهاية البطولة، من أجل الحفاظ على سلامتهم على مدار الـ 21 يوماً عمر البطولة، وذلك في ظل تفشي (كوفيد-19).

ويدخل منتخب مصر لكرة اليد الذي يقع في المجموعة السابعة، تحت قيادة المدير الفني الإسباني باروندو جارسيا، بطموحات كبيرة، من أجل تحقيق إنجازاً كبيراً يضاف لإنجازات كرة اليد المصرية عبر تاريخها، لاسيما أن البطولة مقامة على أرض مصر ووسط جماهيرها.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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