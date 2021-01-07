الأرصاد تحذر: شبورة تصل حد الضباب على هذه المناطق "تستمر حتى الصباح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على شمال البلاد وتستمر ليلا حتى الصباح بسبب تكثف الرطوبة النسبية في الطبقات القريبة من السطح.

وقالت الهيئة، إنه لا يوجد أي من عوامل الرفع التي تعمل على تشتت بخار الماء كما هو موضح بالقطاع الرئيسي للغلاف الجوي.

وتوضح آخر صور القمر الصناعي أماكن تكون الشبورة على معظم الأنحاء الشمالية.

وطالبت الهيئة بتوخي الحذر التام بسبب الانخفاض الكبير في الرؤية الأفقية على الطرق.