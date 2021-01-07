شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق العلمين وادي النطرون بسبب الشبورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت إدارة مرور قيادة الطريق بالعلمين إغلاق طريق وادي النطرون العلمين إغلاق كامل بسبب الشبورة المائية التي تسيطر على الطريق الدولي وادي النطرون العلمين وتمنع الرؤية عليه لقائدي السيارات، ما يعرض حياتهم للخطر، حرصًا منها على حياة قائدي السيارات ومن معهم غلق طريق وادي النطرون العلمين إغلاقا تامًا لحين زوال الشبورة.

وأهابت إدارة مرور الطريق بقائدي السيارات الالتزام بالسرعات القانونية وعدم التسارع بالسيارات والالتزام بعدم استخدام المحمول أثناء القيادة حفاظًا على حياة قائدي السيارات على الطرق الرئيسية من وإلى مطروح ومن معهم ممن يستقلون السيارات.