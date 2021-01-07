شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: ما يحدث في الولايات المتحدة «عار على الديمقراطية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، إن «75 مليون أمريكي صوتوا لترامب، ويرون أحقيته بالرئاسة».

وأضاف «حرب» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «الشعب الأمريكي يطالب بالحقيقة إذا كان هناك تزويرًا في الانتخابات الرئاسية أم لا، وذلك في تعليقه على المواجهات الجارية الآن بين أنصار ترامب والشرطة أمام الكونجرس الأمريكي»، مشيرًا إلى أنه «تم إعلان حظر التجوال من 6 مساء لحد الساعة 7 صباحا لمنع حشود ترامب من التواجد في محيط الكونجرس»، مؤكدًا أن «شرطة مدينة واشنطن هي المسؤولة عن حماية مبنى الكونجرس».

وأوضح أن «ما يحدث في الولايات المتحدة عار على الديمقراطية»، مضيفًا أن «الأمريكيين سيعتبرون جو بادين رئيسا مزورا على مدى الأربع السنوات المقبلة حال لم تظهر الحقيقة»، حسب قوله.