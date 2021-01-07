شكرا لقرائتكم خبر عن كبيرة باحثي معهد واشنطن عن «اقتحام الكونجرس»: «المرة الأولى في تاريخ أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حنين غدار، كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن الأحداث أمام الكونجرس كانت متوقعة بعد خسارة ترامب انتخابات الرئاسة.

وأضافت «غدار» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «علمية اقتحام الكونجرس تظهر أن الديمقراطية في خطر لا سيما بعد رفض ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية»، مشيرًا إلى أن «هناك أشخاصًا شجعت على تلك التصرفات، مضيفة أنها»للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يحدث اقتحام الكونجرس«.

وتابعت: «لا شك أن بايدن سيكون رئيسا للولايات المتحدة رغم سخونة الأحداث»، مشيرة إلى أن «ترامب هو الآخر يجهز لحملة انتخابية في 2024 رغم اعتراضه على نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية».

وأشارت إلى أن «قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين مبنى الكونجرس لا تستطيع السيطرة على الأحداث داخله وخارجه، متابعة في وقت ذاته أن وزارة الدفاع الأمريكية ما زالت تدرس الوضع أمام الكونجرس».