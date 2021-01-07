قيادات جامعة بنها تهنئ أسقف بنها وقويسنا بعيد الميلاد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من جامعة بنها ترأسه الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، الأربعاء، مساء الأربعاء، الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بمقر مطرانية بنها، للتهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء، حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري عن غيره من الشعوب.

من جانبه وجه نيافة الأنبا مكسيموس الشكر لرئيس جامعة بنها والوفد المرافق له، مؤكدًا على دور الجامعة الهام في خدمة المجتمع وأهالي القليوبية.

وأكد مكسيموس على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.

ضم الوفد الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على شؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رؤوف توفيق المشرف على إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل.

قيادات جامعة بنها تهنئ أسقف بنها وقويسنا بعيد الميلاد المجيد

قيادات جامعة بنها تهنئ أسقف بنها وقويسنا بعيد الميلاد المجيد

قيادات جامعة بنها تهنئ أسقف بنها وقويسنا بعيد الميلاد المجيد