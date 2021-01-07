شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يهاجم الإعلام الأمريكي بسبب «اقتحام الكونجرس»: «غير مهني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم الإعلامي أحمد موسى، الإعلام الأمريكي بسبب عدم نقلهم محاولة اقتحام الكونجرس الأمريكي اعتراضًا على نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، إنه «بصرخ دلوقتي فين الإعلام الأمريكي من محاولة اقتحام واحتلال أنصار ترامب للكونجرس الأمريكي»، واصفًا الإعلام الأمريكي بـ«غير المهني» لعدم نقل الحدث الأهم في العالم «كله شغال على هذا الحدث من اعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية».

يشهد الكونجرس، تجمع عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد ترامب، الذين اقتحموا الحواجز التي وضعتها الشرطة الأميركية حول مبنى.

واقتحم مناصرو ترامب الحواجز وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونجرس ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسية الأمريكية التي أقيمت في نوفمبر الماضي، وأسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن.