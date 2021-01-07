شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس خلال عظة الميلاد: «الإنسان لا يستعبد لشيء أو لشهوة أو لرغبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال ترؤسه القداس الإلهي، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، بعيد الميلاد الجديد، احتفالاً بعيد الميلاد.

وقال البابا: «أهنئ جميع الكنائس القبطية في مصر والخارج وجميع الآباء القمامسة وكل الشعب وكل الأراخنة في كل كنائسنا وفي بلاد المهجر».

وأضاف: «بالأصالة عن نفسي وباسم المجمع المقدس والمجلس الملي العام وكل الهئيات القبطية في مصر والخارج نقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي عودنا بحضوره منذ عام 2015 وبسبب ظروف جائحة كورونا تعذر حضوره، فما كان منه إلا أن قام بالتهنئة عبر الفيديو الكونفرنس، نصلي من أجله».

وتابع: «نشكر الرئيس على هذه المشاعر الطيبة بأن يرفع الله عنا تلك الجائحة وعن مصر والعالم».

وواصل البابا: «تلقينا العديد من الاتصالات وبرقيات التهاني، ونشكر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، ورئيس باكستان.. كما تلقينا تهنئة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء الحكومة، وأيضا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وعدد من النواب، والمحافظين، والقضاة، ورؤساء الجامعات، ورؤساء الأحزاب ونوابهم، وكل الكنائس والطوائف المسيحية في مصر والعالم«.

ووجه البابا التحية لكل الفرق الطبية لمجهوداتهم وسط خطر داهم دون كلل أو خوف، مضيفا: «نحن نحتفل احتفالا خاصا لأننا نفتتح به أعيادنا في السنة الميلادية، هو عيد لدخول الفرح إلى العالم، كان العالم يعيش بعيداً عن الفردوس، وكان الطريق الوحيد أمام كل البشر هو الجحيم، حيث انتشرت الخطية والضعف في نفوس البشر».

وتابع البابا: «الإنسان لكي ما يشعر بإنسانيته يجب أن يكون فرحاً ويتغلغل الفرح داخله، وكان الفرح بميلاد المسيح».

وواصل: «السيد المسيح جاء من أجل رفاهية الأفراد، الله خلقنا لرسالة ولعمل، الإنسان الذي يفقد إنسانياته ووجوده لا يشعر بتلك القيمة».

واستعرض البابا حقيقة الفرح، قائلاً: «السؤال الآن من أين يأتي الفرح؟ وكيف يشعر الإنسان بالفرح؟»، مشددا على أن الحياة بها أمور عديدة جميلة، وأهمها البساطة، وقال: «ليست السعادة في التملك أو المال هذه لا تصنع السعادة بالمرة».

واختتم البابا عظته قائلا: «الإنسان لا يستعبد لشىء أو لشهوة أو لرغبة، الرعاة علمونا مشهد البساطة».