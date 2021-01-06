شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من السفر قبل هذه الساعة: نتعرض لرياح محملة بكميات من بخار الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة تشهده البلاد الأيام المقبلة، ولكنه يعد ارتفاعا طفيفا أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 درجات فلا يعد ارتفاعا كبيرا.

وأضافت شاكر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن سبب ذلك يرجع لتأثرنا بمرتفع جوي يؤثر علينا برياح شمالية شرقية، والتي تؤدي بالطبع إلى ارتفاع درجات الحرارة ولكنه ارتفاع ليس كبيراً عن المعدلات.

وتابعت: «الرياح الشمالية الشرقية تمر على البحر المتوسط وتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، ومع انخفاض درجات الحرارة الصغرى وهدوء في سرعات الرياح يؤدي ذلك إلى تكون الشبورة المائية والضباب في الساعات الأولى من الصباح الباكر، حتى الساعة التاسعة والعاشرة صباحا».

وعن الشبورة، قالت شاكر: «الشبورة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل وتؤدي إلى ضباب على الطرق، وننبه طالما ليس هناك شيء ضروري يُفضل عدم السفر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، نظرا للحوادث وذلك من الفجر حتى التاسعة صباحا».