شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس ووزيرة الهجرة بعيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، البابا الأنبا تواضروس الثانى، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال «شعراوي»، في برقية تهنئة أرسلها للبابا تواضروس: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على سيادتكم والإخوة الأقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات .. وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والإستقرار".

كما هنأ وزير التنمية المحلية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأرسل الوزير برقيتي تهنئة لكل من الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط، واللواء شريف بشارة محافظ السماعيلية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.