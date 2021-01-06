شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس القليوبية بلا مصلين.. والمحافظ ومدير الأمن يوجهان التهاني قبيل القداس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت كنائس محافظة القليوبية، إقامة قداس عيد الميلاد المجيد في أجواء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، دون حضور مصلين من المواطنين، وتواجد الكهنة وعددا صغير من الشمامسة وفق الإجراءات والتعليمات لاداء القداس والصلوات.

وتوجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي، مدير امن القليوبية، لتقديم التهنئة للانبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا في كنيسة العذراء قبيل القداس مباشرة، حيث وجها التهاني في وجود الدكتور محمد الفيومي وعمرو درويش عضوا مجلس النواب دون حضور عدد كبير من التنفيذيين او المواطنين للتهنئة مثل كل عام ألتزامام بالتعليمات.

واكد الأنبا مسكيموس ان مصر تمر بظرف استثنائي وصلوات العيد كلها موجهه ان تعبر الأمة الازمة وان يحفظ الله ارض مصر وشعبها مسلمين ومسيحيين

وأعرب الأانبا مكسيموس عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكدا أن صلاة العيد اليوم من أجل مصر ان تكون فى سلام ونعمة دائمة وان يحفظها من شر هذا الوباء.

حضر اللقاء القمص جرجس راعى كنيسة مريم العذراء حيث قدم المحافظ ومرافقوه التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكدا على أننا سنظل لحمة واحدة ونسيج واحد متمنيا الخير والسلام لمصرنا داعيا ألانبا مكسيموس للصلاة لكشف غمة وباء كورونا وان يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية.

أقيمت صلوات القداس في الكنائس المختلفه وسط إجراءات احترازية وقائية شديدة وفى أضيق الحدود وبأقل نسبة حضور واقتصرت على القيادات السياسية والأمنية وأبرز الشخصيات العامة.