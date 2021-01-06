شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية لعمال بحقل دسوق للزيوت للمطالبة بالتعيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجمع العشرات من عمال الأمن المؤقتين العاملين بمحطة الرياض التابعة لحقول دسوق بشركة السويس للزيوت، الأربعاء، في وقفة احتجاجية بمقر محطة مركز الرياض العاملين بها، احتجاجًا على تحويل عقودهم إلى العمل باليومية، وعدم التأمين عليهم.

وحضر مأمور مركز شرطة الرياض، ورئيس المباحث للموقع، وأكد المسؤولون بالشركة أنهم سيجلسون مع العمال الأسبوع المقبل لسماع شكواهم.

كان العشرات من العمال رفعوا لافتات بمطالبهم وإعادة زميل لهم تم فصله من العمل.

وقال السيد مغنم،احد العاملين المحتجين لـ«المصري اليوم» إننا «105 عمال من أصحاب الحقول التي أقيمت عليها المشروعات الخاصة بالشركه ونعمل بالشركه منذ عام 2015 بعقودات تامينيه ،وفوجئنا في 27 ديسمبر من العام الماضي أنه تم تحويلها إلى عمال يوميه من 30 سبتمبر الماضي، ولا يتم سداد اشتراكات التأمينات المستحقه عنا، وبسؤال المسؤولين لم يفيدونا ،واضطررنا لتوصيل شكوانا المسؤولين بتلك الوقفه الاحتجاجيه لتصحيح أوضاعنا حفاظا على حقوقنا وأولادنا.

اتصلنا بالعقيد محمد حمادي،مدير عام الأمن بالمحطة بالرياض للرد على شكاوي العمال، إلا أنه قال إنه غير مسؤل إلا عن تشغيل العمالة فقط بالموقع ،وعلينا الاتصال بالمسؤولين عن الشركه بالقاهره،اتصلنا أكثر من مره بالرائد احمد صبحي،ناءب مدير عام أمن الشركه بالقاهره إلا أن تلفونه كان مغلقًا.

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كفرالشيخ