شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمريكي: الانتخابات الرئاسية «زوّرت».. و«الديمقراطي» يستغل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي بالولايات المتحدة، إن الكونجرس لن يلغي فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، كون الأغلبية للديمقراطيين.

وأضاف شرقاوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى عبر «سكايب» ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «جو بايدن حصل على أكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي»، مؤكدًا أن الانتخابات الأمريكية شهدت تزويرًا، حسب زعمه.

وأوضح أن «الحزب الجمهوري يطالب بإعادة فرز الأصوات رغم اقتناعه بعدم جدوى هذه الخطوة، إلا أنه يخشى إحداث انقسام بالحزب»، لافتا إلى أن «نائبة جو بايدن تطوع الإعلام لخدمة الحزب الديمقراطي»، حسب قوله.

وأكد أن «نظام الانتخابات الأمريكية يتسم بالعوار، قائلًا :«يجب تعديل نظام الانتخاب النسبي، وأعتقد أن النتيجة لا ترضي مواطني أمريكا»، معربًا عن أمنيته بـ»عدم استغلال ترامب الأزمة للعب على مشاعر المتعصبين«، قائلًا: «لدينا موتورين.. هناك 360 مليون قطعة سلاح».