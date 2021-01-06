شكرا لقرائتكم خبر عن رغم دعوته أنصاره للتظاهر.. ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني وقوات الحماية الفيدرالية للكونجرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر بإرسال الحرس الوطني وقوات الحماية الفيدرالية الخاصة إلى مقر الكونجرس، على الرغم من أنه الذي دعا إلى تلك المظاهرات من أجل رفض التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

واتهم مشرعون أمريكيون، الأربعاء، أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمحاولة «انقلاب»، وذلك بعد ان اقتحم المحتجون مبنى الكونجرس أثناء جلسة المصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وقال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الأربعاء، في مقابلة مع «فوكس نيوز» Fox News إن الاحتجاجات في مبنى الكونجرس «لا تمت لأميركا بصلة ويجب أن تتوقف فورا».

وأضاف أنه سمع خلال وجوده مع شرطة الكونجرس عبر جهاز لاسلكي إطلاق نار قبل 10 إلى 15 دقيقة.

وقال إنه تحدث إلى الرئيس دونالد ترمب وحثه على إصدار بيان لتهدئة المحتجين، ثم نشر ترمب تغريده.

يأتي ذلك فيما اعتبر السيناتور الجمهوري ميت رومني أن «ترمب هو سبب هذه الفوضى».

وقال عضو في الكونغرس إن «غازا مسيلا للدموع» استخدم في القاعة المستديرة في الكابيتول بعدما اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس ترمب المبنى احتجاجا على هزيمته.

وكتب النائب الديمقراطي جيم هايمز «طلبت منا الشرطة إخراج الأقنعة الواقية من الغاز بعد استخدام الغاز المسيل للدموع في القاعة المستديرة». وعلق مجلسا النواب والشيوخ جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بعد دخول مؤيدي ترمب إلى المبنى.

يأتي ذلك فيما قال نائب أميركي إن عناصر الشرطة في مجلس النواب أشهروا أسلحتهم عند محاولة أنصار للرئيس ترمب اقتحامه الأربعاء.

وقال النائب دان كيلدي من داخل المجلس إن «أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة». وأضاف «صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز».