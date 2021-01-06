شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ومدير الأمن يهنئان أسقف بنها وقويسنا بعيد الميلاد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن المحافظة، مساء الأربعاء، لأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، لتهنئته بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

أكد المحافظ حرصه الدائم مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري، مضيفا أن شعب مصر نسيج واحد.

من جانبه، وجه الأنبا مكسيموس الشكر للمحافظ والوفد المرافق له، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري.

محافظ ومدير أمن القليوبية يهنئان أسقف بنها وقويسنا بعيد الميلاد المجيد

محافظ ومدير أمن القليوبية يهنئان أسقف بنها وقويسنا بعيد الميلاد المجيد

محافظ ومدير أمن القليوبية يهنئان أسقف بنها وقويسنا بعيد الميلاد المجيد