شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى جامعة حلوان بمدينة بدر تستقبل المصابين بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن تحويل مستشفي بدر إلى مستشفى عزل كامل للحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك تنفيذا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وقرار المجلس الأعلى الجامعات بتحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفى عزل.

ووجه رئيس جامعة حلوان الشكر لكل الأطقم الطبية العاملة بالجامعة والتى قدمت كل نفيس وغال من أجل الوطن وصحة مواطنيه، لما يقومون به من جهد وعمل وتضحيات من أجل حصار فيروس كورونا وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم.

وأفاد الدكتور ممدوح مهدى، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأن المستشفى تحتوى على 19 سرير للرعاية المركزة، و10 أسرة رعاية متوسطة، و20 سريرا داخلي، وبدأت بالفعل في أستقبال المصابين من المواطنين ومنتسبي الجامعة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المستشفى يجري العمل بها على قدم وساق لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى المصابين حيث يتم عمل جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة. يخضعون بعدها لبروتوكولات العلاج كلا حسب حالته، مؤكدا أن الطاقم الطبي داخل المستشفى من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وفريق العمل يقومون بدور بطولى لمواجهة فيروس كورونا .

وأكد عميد كلية الطب أن هناك إرشادات للتعامل والإحالة في حالة ظهور حالة اشتباه للاصابة بفيروس كورونا المستجد داخل جامعة حلوان وهى على النحو التالى:

في حالة ظهور أي أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق على أحد مواطنى مدينة بدر أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو الموظفين أو الطلبة المنتمين لجامعة حلوان، يمكن حينها التواصل مع أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب بالجامعة، وذلك من خلال الاتصال تليفونياً أو إرسال رساله واتس آب على أحد الرقمين الآتيين (الخدمة تعمل ٢٤ ساعة يومياً) 01145632478، و01065738847.

سيقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بتدوين التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته وطلب التحاليل والفحوص الضرورية منه، والتي سيقوم المريض بإرسالها كذلك عن طريق تطبيق واتس آب.

يقوم الطبيب المنسق بعد اكتمال الفحوصات الأساسية المطلوبة بترتيب عرض الحالة على اللجنة العلمية المشكلة برئاسة عميد كلية طب حلوان وعضوية رؤساء الأقسام المعنية بالكلية، حيث تقوم اللجنة بمناظرة الفحوصات المعملية والأشعات المعروضة، واتخاذ قرار بشأن احتياج المريض لدخول مستشفى العزل أو ملازمة العزل الذاتي المنزلي.

بالنسبة للحالات التي يقرر لها دخول المستشفى؛ يتولى المدير التنفيذي للمستشفيات بتنسيق الدخول بمستشفى العزل الجامعي طبقاً للأسرة المتاحة والأولويات الموضوعة للدخول من قِبَل اللجنة العلمية.

بالنسبة للحالات التي يقرر لها العزل المنزلي، يتم إحالتها للمتابعة التليفونية مع أحد أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المعنية لتقرير بروتوكول علاج العزل المنزلي المناسب للمريض وكذا تعليمات العزل الاحترازية، لضمان المتابعة المستمرة للمصاب حتى التعافي .

جدير بالذكر أن الأقسام الإكلينيكية المعنية هي (الأمراض الصدرية- الأمراض المتوطنة والوبائيات- الباطنة -الرعاية الحرجة والطوارئ ومكافحة العدوى).