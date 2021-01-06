شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الديمقراطي»: ترامب يخاطب من لا يعلم.. والتظاهرات لن تغير شيئًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المحلل السياسي الأمريكي مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي، أن الحزب الديقراطي سيطر على مجلسي الشيوخ والكونجرس بشكل شبه حاسم رغم محاولات العضو الجمهوري في ولاية جورجيا بإعادة التصويت.

وأضاف «عفيفي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «الرئيس المنتخب جون بادين قادرًا على اختيار مرشحين بشكل حر»، مشيرًا إلى أن «دونالد ترامب بعدم اعترافه بخسارة الانتخابات الرئاسية يخاطب من لا يعلم، وتظاهرات مؤيدي ترامب لن تغير شيئًا»، موضحا أن تلك محاولات تخدم طرفين، اليمين المتشدد، ومرشحي الرئاسة في 2024.

ولفت إلى أن «الداعمين لترامب حاليا يحاولون الحصول على تأييد مؤيديه خلال انتخابات الرئاسية المقبلة، مردفا أن ترامب لا يصلح للرئاسة في 2024»، مشيرًا إلى أن «البرلمانات العربية لا بد أن تتعامل مع الكونجرس في الإدارة الجديدة».