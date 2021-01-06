شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نواجه فيروس كورونا.. محاضرة ببيت ثقافة دير مواس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد بيت ثقافة ديرمواس، محاضرة بعنوان «الوقاية من فيروس كورونا» حاضرتها شهيرة مصطفى عبدالرحمن، أخصائية الوقاية بمديرية الصحة بدير مواس.

وتناولت المحاضرة طرق الوقاية من فيروس كورونا والإجراءات الإحترازية الواجب اتباعها مع الأطفال والسلوك الواجب اتباعه حال الاشتباه في وجود حالة إصابة بالفيروس.

كما أعدت مكتبة نواي الثقافية سرد لقصة «سيدنا عيسى عليه السلام» من تأليف شوقى حسن وقدمها أحمد محمد فتحي، وقدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية عرض فنى وكوكتيل من الأغانى منها ليلة عيد، وأسمر ياسمرانى، يانا يانا، والفرقة من تدريب المايسترو أحمد دسوقي.