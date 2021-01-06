شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة قنا» يتفقد مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، الأربعاء، مستشفي الحميات بمدينة قنا.

وتابع صالح الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واطمأن على المرضى المصابين بـ«كورونا»، مطمئنا على سلامتهم، وشدد على تقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لهم، كما تأكد من تنفيذ بروتوكول العلاج الخاص بفيروس «كورونا».

وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى قنا للعزل

كما تفقد مستشفي قنا العام للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ بروتوكول الوزارة في علاج فيروس «كورونا»، مؤكدا ضرورة بذل أقصى جهد في خدمة المرضى، وتأكد من مخزون الأكسجين بمستشفي الحميات وقنا العام، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للمخزون.

وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى قنا للعزل