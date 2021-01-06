استشاري يكشف تفاصيل تأثير فيروس كورونا على الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف تفاصيل تأثير فيروس كورونا على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور شريف عبدالعال، استشاري طب الاطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، إن 7% من حالات إصابات فيروس كورونا تكون من الأطفال، ولكن بأعراض طفيفة، خاصة إذ كان الطفل مصاب بمرض مزمن قد يتسبب في وفاته.
وأضاف الدكتور شريف عبدالعال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن مناعة الأطفال الضعيفة تتأثر بصورة كبيرة بفيروس كورونا، ويكون تحت رعاية مستشفى أو طبيب، ويكون بروتوكول العلاج مشابه لبروتوكول علاج مرضى مصابى فيروس كورونا.
ونصح استشاري طب الأطفال، أولياء الأمور بأنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع الأطفال من النزول إلى الشارع، وعدم الاختلاط بالأطفال الآخرين، ولابد أن يتم غسل اليدين بصورة مستمرة، خاصة أن الطفل يعد مصدر من مصادر العدوى.
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