شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ تنصيبه.. مطران اللاتين الجديد يزور «كاتدرائية الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نادر مرقص، رئيس لجنة العلاقات العامة في الكنيسة، عضو المجلس القبطى الملى التابعة لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن المطران كلاوديو لوراتى مطران اللاتين الجديد بمصر، زار كاتدرائية الاقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، الأربعاء، لأول مرة منذ تنصيبه مطراناً.

وأضاف «مرقص»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أن المطران استقبله لدى زيارته الكاتدرائية القمص ابرام اميل الوكيل البابوى في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، والقس بولس عوض أمين عام مساعد بيت العائلة المصرية .

وأوضح أن المطران هنأ الوكيل البابوى بعيد الميلاد المجيد، وأجرى جولة تفقدية في المرقسية حيث استمع إلى شرح مبسط من القمص أبرام على تاريخ الكنيسة وتفقد الايقونات الاثرية والمذابح والمزارات القبطية التاريخية خاصة المزار الذي يحوي رأس القديس مارمرقس الرسول واستمع إلى شرح وافى عن أقدم كنيسة في الشرق الاوسط بالإسكندرية يتضمن تاريخها وأهم زوارها على مستوى التاريخ، باعتبارها مزار عالمي نظرا لما تمثله من اهمية تاريخية وكنيسة لدى الجميع.

وعقب الجولة أهدى الوكيل البابوى المطران أيقونة العائلة المقدسة.

مطران اللاتين الجديد يزور "كاتدرائية الاسكندرية" لأول مرة منذ تنصيبه .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)

مطران اللاتين الجديد يزور "كاتدرائية الاسكندرية" لأول مرة منذ تنصيبه .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)

مطران اللاتين الجديد يزور "كاتدرائية الاسكندرية" لأول مرة منذ تنصيبه .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)

مطران اللاتين الجديد يزور "كاتدرائية الاسكندرية" لأول مرة منذ تنصيبه .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)

مطران اللاتين الجديد يزور "كاتدرائية الاسكندرية" لأول مرة منذ تنصيبه .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)

مطران اللاتين الجديد يزور "كاتدرائية الاسكندرية" لأول مرة منذ تنصيبه .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)

مطران اللاتين الجديد يزور "كاتدرائية الاسكندرية" لأول مرة منذ تنصيبه .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)

مطران اللاتين الجديد يزور "كاتدرائية الاسكندرية" لأول مرة منذ تنصيبه .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)

مطران اللاتين الجديد يزور "كاتدرائية الاسكندرية" لأول مرة منذ تنصيبه .. والوكيل البابوى يهديه "أيقونة العائلة المقدسة" (صور)