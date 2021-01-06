شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص بحوزته «بانجو وسلاح أبيض» في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، الأربعاء، من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر «البانجو» وسلاح أبيض.

كانت معلومات قد وصلت إلى الاجهزة الامنية بقيام شخص بالاتجار وحيازة المواد المخدرة.

تم تحديد المتهم، وضبطه وعثر بحوزته كمية من مخدر «البانجو» وزنت 350 جرامًا وسلاح أبيض.

تم إلقاء القبض على المتهم، وتحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.