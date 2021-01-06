شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: أين منظمات حقوق الإنسان من تجاوزات الشرطة الأمريكية ضد المتظاهرين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الشرطة الأمريكية بضبط النفس أمام أنصار الرئيس دونالد ترامب، مدينًا استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وقال بكري، في حسابه على «تويتر»، مساء الأربعاء: «أين منظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية، ولماذا الصمت على تجاوزات الشرطة الأمريكية التي تحاول منع الجماهير الأمريكية من ممارسة حقها المشروع في الاعتراض على تزوير الانتخابات الأمريكية».

وأردف: «ألا تتذكرون كلمات جورج بوش أثناء غزو العراق ودعوة المرتزقه لاقتحام المؤسسات العراقية، ألا تتذكرون الربيع العبري وتشجيع الاعتداء على مؤسسات الدوله المصريه وتخريب وتدمير العديد من الدول العربيه، اللهم لاشماته».

واسترسل: «الجماهير تدخل إلى مبني الكونجرس، أتذكر موقف الخونة الذين أحرقوا المجمع العلمي وحاولوا اقتحام مجلسي الشعب والشوري ولم نر إلا تشجيعا من الرئيس الأمريكي أوباما، أمريكا تشهد ربيعا جديدا، إنها الفوضي الخلاقة التي بشرت بها كوندليزا رايس وهاهي ترتد عليهم، اللهم لاشماتة».

واستكمل: «فرض حظر التجول في واشنطن، أظن أن ذلك يمثل اعتداء على حق الجماهير في التعبير عن رأيها في مواجهة ما تسميه بالتزوير».