شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى عن إفلاس البرازيل: «الحمد لله إننا مش زيهم.. والإخوان نحس في أي بلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس البرازيلي إفلاس بلاده بسبب جائحة كورونا، قائلا: «الحمد لله إننا مش زي البرازيل».

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «الإخوان الخونة كانوا دائمًا ما يتغنون باقتصاد البرازيل ويطالبون بنقل التجربة إلى مصر.. الإخوان الخونة كانوا دائما يقولون يا ريت نبقى زي البرازيل.. الحمد لله إننا مبقناش زي البرازيل كنا هنكون في الضياع»، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الرئيس البرازيلي قال إنه «لا يستطيع عمل شيء لبلاده بعد إفلاسها بسبب جائحة كورونا ودور الإعلام السلبي»، متابعا: «يجب الإشادة بالرئيس السيسي والدولة.. لازم وإحنا بنتابع الخبر ده نصفق لبلدنا».

وأردف: «فاكرين لما مرسي حب ينقل التجربة البرازيلية وتوجه إليها مع رجال أعمال إخوان في 2013»، مضيفا أن زيارة مرسي نالت إشادة كبيرة من الإخوان ودعوات لنقل التجربة: «شوفتوا حصل إيه في البرازيل».

وتابع أن «وجود الإخوان في أي بلد يكون نحس عليها»، لافتا إلى أن «تركيا حاليًا تتجه للإفلاس هذا العام بسبب وجود الجماعة هناك»، حسب قوله.