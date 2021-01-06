شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» افتتاح 26 مسجدًا جديدًا في 5 محافظات بعد غد الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 26 مسجدًا جديدًا بعد غدً الجمعة في خمس محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (693) مسجدًا حتى تاريخه.

والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة (بإذن الله تعالى) هي على النحو التالي :

مديرية أوقاف البحيرة:

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1 مسجد عزبة أبوسعيد – قرية أبوالشقاف – حوش عيسى وزارة الأوقاف 2 مسجد عزبة عسكر – قرية محرز الوسطى – حوش عيسى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية:

م المسجد وعنوانه التنفيذ 3 عمر بن الخطاب – عمر يط- أبوحماد وزارة الأوقاف 4 عزبة أبوكامل- الإبراهيمية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 5 النور – الشوايكة- الإبراهيمية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 6 عبدالحميد على حسن- فاقوس جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 7 عزبة الديب- بردين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 8 النجدة- الزقازيق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 9 النور – طحلة- بردين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 10 عزبة البرج – كفر صقر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 11 السلام عرب نزلة العريني- أبوكبير جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 12 الفتوح – الملاحة – بردين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنيا :

م المسجد وعنوانه التنفيذ 13 الوجاك البحري – عزبة الو جاك دير مواس – دير مواس جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14 زين العابدين – دلجا دير مواس – دلجا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 15 التوحيد – كفر المغربي – العدوة – الشيخ مسعود جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 16 الغربي – العقلية – العدوة – الشيخ مسعود جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 17 مسجد النور – عزبة شبيه – صفط الخمار جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 18 الرحمة – عزبة أبوحميدة – العقيلة – العدوة – الشيخ مسعود جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 19 الحاج أحمد أبوسبع – قرية قلوصنا – سمالوط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 20 أحمد سيد – منشأة المغالقة – ملوي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 21 آل هيبه – والعسكراوي – عطف حيدر – العدوة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية:

م المسجد وعنوانه التنفيذ 22 الملك – منوف- منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الأقصر:

م المسجد وعنوانه التنفيذ 23 الهرامشه الجديد بجزيرة الهرامشه بقرية الزينية بحري بمركز ومدينة الزينية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة:

م المسجد وعنوانه التنفيذ 24 البحري – نزلة عليان – الصف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 25 توسعة مسجد الرحمة – ح 8 – مجاورة 4 – 6 أكتوبر بمساحة 250 م 2 دورين بإجمالى 500 م 2 جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 26 التوبة – الخرمان – أطفيح جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

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