شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى: جمال عبدالناصر أول مصري يُكتب له مسلم فى بطاقته بعد عام 1958 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يرسخ المواطنة بين المصريين بما يفعله من تهنئة للأقباط كل عام، قائلا: «مصر تعيش لحظات تاريخية منذ قيام ثورة 30 يونيو، وهى امتداد موازي لثورة 19 التي كانت تنادي بشعار الدين لله والوطن للجميع».

وطالب الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، بحذف خانات الديانة من بطاقات الهوية لتحقيق المواطنة بين المصريين، مضيفا: «لم يكن بالبطاقة خانة الديانة حتى عام 1958، وأول مواطن يكتب له مسلم في بطاقته كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر».

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن الدول التي تطبق المواطنة الحقيقية لا تضع خانة للديانة في بطاقات هويتها، وتساءلا قائلا: «خانة الديانة لا توجد في دولة مواطنة في العالم واحنا دولة وهو الدين سيقاس بالخانة والبطاقة؟».