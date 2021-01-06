وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

وتابع الوزير: "داعيا" الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على سيادتكم والإخوة الأقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات.. وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار".​

وقال اللواء محمود شعراوي في برقية التهنئة للبابا تواضروس: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية