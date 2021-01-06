نشرة الحوادث المسائية.. إخلاء سبيل متهمين في قضية "الفيرمونت" وعظام آدمية في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-عظام آدمية في مقلب قمامة تثير الرعب في بولاق الدكرور.. وكاميرات مراقبة تكشف السر

حالة من الرعب انتابت سكان بولاق الدكرور غرب الجيزة عقب العثور على عظام آدمية بمقلب قمامة.

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-"السواق جري".. تفحم سيارة تابعة لمحافظة الجيزة أعلى محور صفط اللبن

تفحمت سيارة نقل تابعة لمحافظة الجيزة أعلى محور صفط اللبن، اليوم الأربعاء.

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-تعطلت بسبب الشبورة.. الشرطة تصطحب سيارة أكسجين للمستشفيات في بورسعيد

اصطحبت أجهزة وزارة الداخلية، سيارة خاصة بنقل الأكسجين لعدد من المستشفيات بدمياط عقب تعثرها من الوصول بسبب الشبورة.

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-بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.. ضبط عاطلين يلهوان بكلب في شوارع الغردقة

كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصان باللهو بكلب بمدينة الغردقة.

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-والد أحد متهمي قضية الفيرمونت بعد إخلاء سبيله: قرار النائب العام أعادنا للحياة

علق اللواء أحمد سعيد على القرار الصادر من النائب العام بإخلاء سبيل نجله سيف على ذمة قضية الفيرمونت.

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-تأجيل دعوى تعويض الأهلي 50 مليون من الزمالك بسبب "لافتة القرن" لـ2 فبراير

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل قضية شعار نادي القرن المرفوعة من النادي الأهلي ضد الزمالك التي يطالب فيها الأحمر بتعويض 50 مليون جنيه عن استخدام الأخير شعار نادي القرن لجلسة 2 فبراير المقبل.

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-بعد إخلاء سبيل متهمين.. إلى أين وصلت قضية فيرمونت؟

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل المتهمين، سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع.

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-مفوضي الدولة توصي بإلزام "تنظيم الإعلام" بحجب فيديوهات الإلحاد

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقرير بالرأي القانوني في الدعوي رقم 52222 لسنة 71 قضائية، قد أوصى بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الفيديوهات الإلحادية الخاصة بالمدعو/ شريف جاير من موقع اليوتيوب وكافة الروابط الإلكترونية الخاصة به.

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ء-ربيع ياسين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب بسبب اتهامات كورونا- (مستند)

تقدم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم، ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد وليد فاروق منظور، طبيب المنتخب المصري للشباب لكرة القدم المشارك في كأس شمال إفريقيا تونس، بتهمة نشر أكاذيب وسبه وقذفه عبر برنامج تلفزيوني.

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-"لمبة" تقود 5 مسئولين للمحاكمة التأديبية

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 5 مسئولين بمصلحة الكيمياء عام 2017/ 2017 بشأن عملية إصلاح وتركيب لمبة لمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن لبيان مدى توافر الصنف من عدمه.

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-لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" جلسة 2 فبراير، لاتخاذ إجراءات الرد.

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ء-تأجيل دعوى تعويض الطيار" أبواليسر" من محمد رمضان لجلسة 4 فبراير

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبواليسر يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة" لجلسة 4 فبراير، لإيداع تقرير الخبراء.

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-تمكين المرأة.. 4 عضوات بالنيابة الإدارية تباشرن سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية

تواصل النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي نهجها بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي ودعمها وتمكينها في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

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