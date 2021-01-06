بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.. ضبط عاطلين يلهوان بكلب في شوارع الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصان باللهو بكلب بمدينة الغردقة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخصان يقومان باللهو بكلب بأحد الشوارع بدائرة قسم أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر مما أثار حفيظة بعض المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (عاطلان – مقيمان بالغردقة) وبصحبتهما الكلب، وبمناقشتهما قررا بأن الكلب ملك أحدهما وأنهما كانا يقومان باللهو به ولم يتعمدا إثارة حفيظة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة، وإخطار الجهات المختصة لتوقيع الكشف الطبي على الكلب وإيداعه بمؤسسة لرعاية الحيوانات بالغردقة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم البلطجة والتعدي على النفس وترويع المواطنين .