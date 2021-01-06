‏"السواق جري".. تفحم سيارة تابعة لمحافظة الجيزة أعلى محور صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفحمت سيارة نقل تابعة لمحافظة الجيزة أعلى محور صفط اللبن، اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة نقل أعلى المحور.

على الفور، دفع اللواء هشام صادق بسيارة إطفاء تحت إشراف اللواء علاء سعيد موجها بسرعة التعامل مع البلاغ منعا لحدوث أي تكدس مروري.

وأخمد رجال الإطفاء الحريق دون خسائر في الأرواح، وتبين أن السيارة تابعة لهيئة التجميل والنظافة بمحافظة الجيزة.

فور اندلاع النيران، ترك قائد السيارة المركبة مرجحا حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق.

ودفعت إدارة المرور بونش إنقاذ لتجنيب السيارة نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.‏