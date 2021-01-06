شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 8292 سائقا حافلات مدرسية بالمحافظات.. وإحالة 170 للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسى الأول، حيث تم الكشف على 8292 سائقا بالمحافظات المختلفة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتبين تعاطى 170 حالة من السائقين للمواد المخدرة «حشيش، ترمادول، مورفين»، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. وأكدت القبا استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس خلال فترات الدراسة، من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات ستتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ‪. وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تنفيذ 488 حملة بشكل مفاجئ على مدار الفصل الدراسى الأول، استهدفت الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

وأضاف عثمان أنه تم التوسع فى الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقو الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب، وذلك خلال فترة الدراسة، لافتا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات، مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.