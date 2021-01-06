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رئيس جامعة أسوان يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد.

وقال غلاب: بالاصالة عن نفسي وعن العاملين بالجامعة نتقدم بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقدم الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة التهنئة لجميع القيادات الكنسية والأساقفة ورؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والرخاء و داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقادتها من كل مكروه أو سوء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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