شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الوادي الجديد تقيم قداس عيد الميلاد وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالوادي الجديد وتوابعها بإيبارشية الوادى الجديد والواحات، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، دون حضور شعبي، في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة لضمان الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، حيث اقتصر القداس علي حضور الآباء الكهنة والشمامسة وترأسه الأنبا ارسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات.

وأعلنت الكنيسة عن عدم تمكنها من استقبال أى اشخاص يوم العيد سواء من المهنئين أو المعيدين، تفاديا من تزاحم المحتفلين في ظل تفشي جائحة كورونا.

وتشهد كنائس الوادى الجديد، إجراءات أمنية مشددة وتعزيزات أمنية في إطار الإجراءات اللازمة لتأمين الكنائس.