شكرا لقرائتكم خبر عن لافتات الترحيب بمونديال كرة اليد 2021 تزين المنشآت الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلافتات «اسكندرية بتفرح»، زينت بنرات الترحيب بمونديال كرة اليد 2021 والمقرر إقامته خلال الفترة من 13 يناير وحتى 31 من نفس الشهر، واجهات المنشآت الشبابية والرياضية في الإسكندرية استعدادًا للمونديال.

وقالت الدكتور صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، أنه في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، تستقبل عروس البحر الابيض المتوسط المجموعتين الثالثة والثامنة من الفرق المشاركة.

وأوضحت أن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنهت استعدادتها لاستقبال البطولة الهامة عالميا من خلال تزيين الهيئات الشبابيه والرياضيه بعروس البحر الابيض بالأعلام ولافتات لاعلام الدول المشاركه التي تنطلق تحت شعار «اسكندريه بتفرح لاستضافة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١»، وذلك ابتهاجا لاستقبال ابطال العالم لكرة اليد حيث تستقبل صاله الالعاب الرياضيه ببرج العرب فرق ( كرواتيا وقطر وأنجولا واليابان ،وسلوفينيا، وبيلاروسيا ،وكوريا، والاتحاد الروسي لكرة اليد)، وترفرف أعلام ابطال العالم فوق أسوار الهيئات الشبابيه والرياضية.

كما زينت بالأعلام واللافتات، أسوار مراكز شباب الحرمين والشلالات وبرج العرب القديم وابوقير وبرج العرب القديم وحارس.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن البطولة حدث هام وكبير يساعد على التسويق الجيد لمصر، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة المعنية تعمل كفريق متكامل بهدف إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها أمام زوارها من دول العالم خلال البطولة.

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد تضم 32 فريقاً لأول مرة بدلاً من 24، وتعد البطولة الثالثة التي تستضيفها أفريقيا والثانية التي تستضيفها مصر، وأول بطولة عالم تقام خارج أوروبا منذ عام 2015.