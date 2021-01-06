شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من انطلاق مونديال اليد.. المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية يُكرّم قيادات الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل أيام من انطلاق مونديال العالم لكرة اليد رجال 2021، والمقرر إقامته بمحافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية»، في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، كرم العقيد أركان حرب تامر محمد عبدالمنعم، المستشار العسكرى لمحافظة الإسكندرية، عدد من القيادات التنفيذية في مجال الشباب والرياضة، لجهودهم لإنجاح البطولة.

وبدأت التكريمات بتقديم شهادة تقدير إلى الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، حيث استقبلت المستشار العسكرى بمكتبها بديوان عام المديرية الاربعاء، ووجه الشكر لها على العمل الجاد والجهد المبذول والتقدير الكامل للمسؤولية وكفاءة الأداء في العمل.

بدورها أعربت «الشريف» عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أنها تعمل ضمن منظومة العمل املاً في إنجاح المنظومة كاملاً.

كما كرم «عبدالمنعم»، الدكتور محمد عبدالرازق مدير عام ستاد الاسكندرية، وعدد من العاملين في الاستاد تقديرا على العمل الجاد والجهد المبذول والتقدير الكامل للمسؤولية وكفاءة الأداء في العمل طوال الفترة الماضية.

تأتي التكريمات وسط استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال٢٠٢١ ويشارك فيها ٨ فرق رياضية.

وقال رئيس حي العامرية ثان، محمود بريك، أنه تم رفع 250 علما لمصر والإسكندرية والمنتخبات المشاركة في البطولة بجميع الطرق المؤدية إلى ستاد برج العرب، من أجل أن تظهر الإسكندرية بما يليق بها.