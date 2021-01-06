شكرا لقرائتكم خبر عن «أساقفة المنيا» يدعون برفع الوباء عن مصر والعالم والشفاء لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا أساقفة المنيا، الله سبحانه وتعالى أن «يرفع الوباء عن المصريين وعن البشرية ككل بصفة عامة، وأن يجعل هذه المناسبة العظيمة عيد الميلاد سبب بركة وخير وسلام لكم جميعا، ولوطننا العزيز مصر وللعالم أجمع»، حسب قولهم.

ودعا الأساقفة خلال عظة عيد الميلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سواء فيديو أو رسائل مكتوبة، مساء الأربعاء، الجميع إلى «المحبة والسلام، والتعايش داخل الوطن الواحد مصر».