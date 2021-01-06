شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم: أول كنيسة حُرقت في تاريخ مصر بأمر من «حسن البنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن كلمة الرئيس السيسي خلال تهنئة قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد حملت عدة معاني.

وأضاف «النمنم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «المعنى الأساسي الذي حملته كلمة السيسي، دولة المواطنة وهو ما يؤكد عليه الرئيس»، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يكرر أن الاختلاف والتعدد سمة كونية.

وتابع: «الإخوان ضد فكرة الوطن والمواطنة، وكل مجموعات العمل السياسي لا تؤمن بالوطن وضد المواطنة، وتعتبر أن الأقليات الدينية هي المنطقة الرخوة»، مشيرًا إلى أن «أول كنيسة حرقت في تاريخ مصر الحديث كانت بالسويس بأمر مباشر من حسن البنا، وهو مثبت في التحقيقات»، حسب قوله.