شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة بالقاهرة: انخفاض أسعار جميع الأصناف بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار الدولة بتثبيت أسعار المحروقات ساهم في استقرار أسعار الخضروات والفاكهة، في السوق المصرية.

وأضاف نجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن هناك انخفاضات في أسعار كل أصناف الخضروات والفاكهة رغم جائحة كورونا.

وأشار إلى أن سعر كيلو الطماطم 2 جنيه، والبرتقال 4 جنيهات بأقل 3 جنيهات عن سعره خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشددا على أن الحكومة حمت الدولة من تقلبات الأسعار العالمية.