شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «تنسيقية الأحزاب»: بيان البرلمان الأوروبي يستهدف استقرار الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تحركت على عدة محاور بداية من صدور بيان البرلمان الأوروبي المسيء لمصر.

وأضاف عزمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن التنسيقية اتخذت شكل من أشكال العمل الجماعي، وأصدرت تقريرها الذي تم ترجمته للرد والتصدى لادعاءات البرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي اعتمد على بيانات غير صحيحة أبرزها أن مصر بها 60 ألف معتقل، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي يحاول استهداف استقرار الدولة وعجلة التنمية التي تشهدها مصر.