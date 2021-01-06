شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الإصلاح الاقتصادي مكّن الدولة من تثبيت أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد نجم، الباحث والخبير الاقتصادي، إن قرار تثبيت سعر الوقود للمرة الثالثة مرتبط بالسوق العالمية.

وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية مكلف، ويأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة منذ بداية أزمة فيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من تثبيت أسعار المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن العديد من الدول لم تستطع امتصاص أزمة فيروس كورونا، ولجأت إلى زيادة أسعار الوقود، كما حدث في البرازيل.